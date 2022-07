TRE-AM e Universidades estabelecem parceria

O Presidente do TRE-AM, desembargador Jorge Lins, reuniu-se com dirigentes de diversas Instituições de Ensino Superior de Manaus. A Reunião foi conduzida pelo desembargador presidente e pela Diretora-Geral, Melissa Lavareda.

Os secretários, Coordenadores e demais servidores do Tribunal apresentaram as características da cooperação técnica a ser realizada entre TRE e as IES, bem como as vantagens a serem oferecidas aos participantes, que são, principalmente, a possibilidade de comprovar horas complementares para a universidades, conhecendo uma parte importante do processo eleitoral e a possibilidade de folgas, no dobro dos dias trabalhados na eleição, para aqueles que exercem atividade de trabalho. As dirigentes das Universidades receberam bem a proposta, visto a importância que a as atividades extensão tem no ensino superior, bem como a interação com a comunidade.

O Presidente do Tribunal asseverou ser de grande importância para as eleições contar com a qualidade dos alunos das Universidades, visto que, em geral, por lidar com as atividades mais complexas que o ensino superior promove, tornam-se mais aptos a fazer frente a qualquer problema que possa surgir.

O Presidente relatou, ainda, sua experiência como juiz eleitoral, na época em que se fazia contagem manual de votos em um processo que perdurava por dias, sempre cercado de desconfiança, o que mudou radicalmente a partir das eleições eletrônicas, onde temos um processo rápido e reconhecido pela população como extremamente confiável.

Fonte: Asscom TRE-AM