Em Humaitá, DPE-AM arrecada alimentos para doar a idosos vítimas de violência

A Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM), por meio do Polo do Madeira, em parceria com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Humaitá, realizou uma ação para doar alimentos e materiais de higiene a idosos que vivem em situação de vulnerabilidade no município.

De acordo com a defensora pública Francine Buffon, coordenadora do Polo do Madeira, a campanha foi realizada em alusão ao “Junho Violeta”, que aborda mundialmente a conscientização da violência contra a pessoa idosa.

“Infelizmente, nós temos visto os casos de violência contra idosos aumentarem absurdamente aqui na cidade. Em algumas visitas domiciliares, vimos casos de idosos jogados em uma cama sem assistência alguma e isso nos motivou, junto com o Creas, a realizar essa ação. E a adesão foi muito boa”, explicou.

Durante todo o mês, os servidores da Defensoria e do Creas receberam doações de alimentos, materiais de higiene e valores em dinheiro, que foram usados para ajudar na reforma do banheiro da Casa de Apoio à Pessoa Idosa, local que abriga idosos vítimas de violência. As cestas básicas e kits de higiene foram entregues à casa de apoio e também a idosos identificados em extrema situação de vulnerabilidade, durante as visitas domiciliares.

“Durante as visitas nos deparamos com situações muito delicadas. Por isso, nos mobilizamos para ajudar essas pessoas da melhor maneira possível. Além dos alimentos, nós também conseguimos a doação de uma cadeira de rodas e uma de banho que vamos levar para um idosa que está numa condição bem complicada”, contou.

“Agradecemos o envolvimento de todos os nossos servidores e estagiários que foram essenciais para esse resultado positivo. Também agradecemos ao comércio local que não hesitou em contribuir com o nosso trabalho”, destacou a defensora.

Denúncias

Ainda segundo a defensora, casos de violências contra idosos podem ser denunciados à Defensoria, em Humaitá, por meio do telefone (92) 98432-5668, ao Serviço de Apoio à Mulher, Idoso e Criança (Samic) pelo (92) 98442-8539 e ao Creas pelo (97) 98459-6443. As denúncias também pode ser feitas pelo Disque 100 e 190.

Fonte: Asscom DPE-AM