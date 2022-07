MPAM divulga data de provas da seleção de estagiários em Direito

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) divulgou, ontem (06), a data de realização das Provas Objetiva e Subjetiva da XXII Seleção para o Credenciamento de Estagiários de Direito do MPAM. Cada prova terá a duração de 3 horas, com adicional de 1 hora para quem estiver concorrendo às vagas destinadas a pessoas com deficiência. A prova objetiva será realizada de 9h as 12h e a prova subjetiva, das 14h às 17h, ambas no próximo domingo (10/07).

O link do formulário de prova, assim como as informações de data, hora e número de inscrição, foram encaminhados, nesta quarta-feira (06/07), para o e-mail dos candidatos aptos a participarem da Prova Objetiva e Subjetiva.

Fonte: Asscom MPAM