Torcedor acusado de assediar repórter é solto e proibido de ir a jogos do Flamengo

O torcedor do Flamengo e oficial de justiça Marcelo Benevides Silva preso por assediar repórter Jéssica Dias, da ESPN, antes da partida de futebol que aconteceu ontem (7), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, foi solto na manhã desta quarta-feira (8).

Em sua decisão, o juiz plantonista Marcello Rubioli proibiu a saída do Marcelo do estado sem autorização judicial; a proibição de contato com a vítima e testemunhas, exceto parentes; Por fim, Marcelo foi proibido de ir a jogos do Flamengo enquanto durar o processo.

O caso ocorreu durante a transmissão ao vivo da repórter, o oficial de justiça beijou o rosto da repórter e antes da reportagem ir ao ar, Jéssica contou que Marcelo já havia sido inconveniente, e lhe atribuído xingamentos e beijo no ombro.