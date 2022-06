TCE-AM empossa nova procuradora-geral do MPC na dia 21 de junho

A nova procuradora-geral do Ministério Público de Contas (MPC) junto ao Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Fernanda Cantanhede Veiga Mendonça, será empossada no cargo no dia 21 de junho. A sessão solene acontecerá a partir das 10h, no auditório da Corte de Contas amazonense, e contará com diversos nomes de setores jurídicos e políticos do Amazonas. O governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus, David Almeida, já confirmaram presença na solenidade.

A posse será conduzida pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, e pelo atual procurador-geral, João Barroso, que deixa o cargo após dois mandatos. A solenidade será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Corte de Contas, como o YouTube e o Facebook.

A nomeação da nova procuradora-geral foi destacada pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, durante a 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada na manhã desta terça-feira (7).

“Gostaria de parabenizar o Ministério Público de Contas e em especial a procuradora Fernanda Cantanhede. Esse é mais um ciclo que se completa e consolida o MPC como uma instituição íntegra junto ao Tribunal de Contas”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

Atual procurador-geral do MPC, João Barroso também parabenizou a nomeação de Fernanda Cantanhede.

“Gostaria de parabenizar a doutora Fernanda Cantanhede que é muito competente, experiente e, sobretudo, muito equilibrada. Desejo uma excelente gestão e creio que ela certamente dará um toque de sensibilidade feminina ao nosso Ministério Público de Contas”, afirmou o procurador João Barroso.

Fernanda Cantanhede foi selecionada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, entre outros nove membros do MPC. A sua nomeação foi publicada na edição do dia 3 de junho do Diário Oficial do Estado. Ela comandará o MPC no biênio 2022-2024.

Empossada como procuradora de contas em 17 de junho de 1999, Fernanda Cantanhede Veiga Mendonça comandará o MPC pela segunda vez, após ter sido procuradora-geral em 2008. Atualmente é responsável pela Coordenadoria de Infraestrutura e Acessibilidade.

Fonte:Asscom TCE-AM