Candidato aprovado obtém direito de tomar posse em cargo no Amazonas mesmo após transcorrido prazo

A Desembargadora Onilza Abreu Gerth, do Tribunal do Amazonas, conduziu julgamento em Mandado de Segurança editando voto que definiu que Antônio Silva tem direito líquido e certo à nomeação em cargo público a que fez jus mediante aprovação em concurso público do próprio TJAM, edital nº 01/2019, para o cargo de Assistente Judiciário, ao fundamento de que deveria ter sido notificado pessoalmente do ato de chamada, pois a nomeação se deu, depois desse período, em publicação na Imprensa Oficial. A tese é a de que é inviável se exigir que o candidato tivesse acompanhado, diariamente, esse ato de chamada.

O Mandado de Segurança trouxe para o polo processual passivo da ação o Desembargador Domingos Jorge Chalub. Na ação se narrou que o Impetrante foi aprovado no concurso público para Assistente Judiciário, tomando conhecimento do resultado oficial do concurso ante publicação em 28.10.2019, porém sua nomeação, por ato da Presidência do TJAM se deu aos 03 de agosto de 2021, com publicação no Diário Oficial do Estado.

Embora o Autor tenha requerido junto à Administração do Tribunal maior elasticidade no prazo para a oferta dos documentos requestados, pois tomara conhecimento do ato aos 27 de outubro de 2021, o pedido foi negado, o que o levou a concluir que poderia ser socorrido pelo writ constitucional.

A Relatora concluiu que não seria razoável que, depois de convocação para assumir o cargo ante concurso público, mediante publicação no diário oficial e na internet quando passado considerável lapso temporal ente a homologação final do certame e a publicação da nomeação, se exigisse do candidato que acompanhasse diariamente, durante longo lapso de tempo, as publicações, como se entenda que tenha sido este o tratamento dispensado ao caso concreto.

De então, mesmo não havendo previsão expressa no Edital do certame da intimação pessoal do candidata acerca de sua nomeação, se concluiu que a Administração Pública deva, ante essas circunstâncias, comunicar pessoalmente o candidato de sua nomeação, com a concessão da segurança pleiteada.

Processo 4009390-06.2021.8.04.0000

