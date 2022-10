Servidor do Amazonas pode se afastar do cargo com salário para estudos se a Administração permitir

O Desembargador Anselmo Chíxaro, do Tribunal de Justiça do Amazonas, fixou que o direito do servidor de ser autorizado para estudo ou aperfeiçoamento fora do Estado, sem perder a remuneração, não afasta o exame criterioso do Chefe de Poder do quadro pessoal que integre o funcionário, e dentro do prazo previsto, que é de 03 anos de afastamento. A concessão de licença remunerada poderá ocorrer, embora não se trate de direito líquido e certo do servidor, mas uma faculdade da Administração Pública, razão de ser da negativa de mandado de segurança a Vilselia Pires.

No caso concreto, a servidora havia requerido a licença remunerada à Secretaria de Educação e Cultura, para frequência a curso de doutorado em outro estado da federação, com início em 2022, mas a Administração se quedou silente, sem responder, o que motivou a impetração de mandado de segurança que foi distribuído originariamente ao Tribunal de Justiça.

No transcurso do processo, o Estado respondeu que a concessão de licença remunerada para frequência de curso de aperfeiçoamento funcional se trata de ato discricionário da Administração, a quem incumbe avaliar as condições de conveniência e oportunidade para o deferimento do pedido.

O julgado firmou que embora haja previsão legal, a concessão de licença remunerada poderá ocorrer, ou seja, não se trata de direito líquido e certo do servidor, mas uma faculdade da Administração a concessão dessa licença, não havendo espaço para a ingerência do Poder Judiciário, salvo no caso de manifesta ilegalidade. A segurança foi denegada.

Processo nº 4002621-45.2022.8.045.0000

Leia o acórdão :