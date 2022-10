Fundada suspeita sobre o flagranteado por tráfico de drogas afasta alegação de provas ilícitas

O Desembargador Cezar Luiz Bandiera, do Tribunal do Amazonas, no exame de recurso contra condenação pelo crime de tráfico de drogas, fixou que se houver elementos concretos que justifiquem a busca pessoal e fundadas razões para o uso da medida invasiva, não há que prevalecer em favor do acusado a alegação de que o posterior ingresso da polícia em sua casa e com seu consentimento tenha o efeito de que as provas contra si tenham sido obtidas por meios ilícitos.

O réu Thiago Santos, em fundada suspeita de trazer consigo a droga, foi submetido a uma busca pessoal, sendo encontrado o entorpecente, e após ter confessando o crime, permitiu que os policiais, sem mandado judicial, entrassem na sua residência, onde também tinha a droga em depósito.

Os policiais, em patrulha habitual, na Vila Buriti, em Tefé, avistaram o acusado em atitude suspeita, e assim foi surpreendido com as porções das substâncias entorpecentes. Tentando fugir da ação policial, o acusado empreendeu fuga, mas logo em seguida foi preso em flagrante delito, levando os agentes militares até sua residência, local em que foram encontradas mais drogas.

No recurso, a defesa alegou que atuação dos policiais no caso concreto havia sido arbitrária ofendendo direito fundamental previsto na Constituição Federal, e que não havia provas do consentimento voluntário que firmasse ter ocorrido o ingresso da polícia em sua residência. Argumentou-se que a mera intuição sobre possível traficância de drogas, ainda que autorize a abordagem policial em via pública, não é, isoladamente, justa causa para a polícia entrar na casa do suspeito sem o consentimento do mesmo.

O Julgado fixou que quando há claros e incontroversos indícios de que o acusado se encontra em situação de flagrância, faculta-se a entrada de policiais no imóvel, independente de mandado específico para tanto. Noutro giro, houve robustos elementos de prova nos autos, especialmente depoimento de testemunha, isenta de ânimo, confirmando a fundada suspeita, a busca pessoal e a posterior permissão do réu para o ingresso na sua residência.

Processo nº 0002190-54.2020.8.04.7500

