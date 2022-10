Roberto Jefferson se entrega à polícia federal e ordem de Moraes é cumprida

O ex-deputado federal Roberto Jefferson acaba de se entregar à polícia, na noite deste domingo (23), após 23 horas depois de resistir à ordem de prisão expedida pelo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Jefferson, antes, opondo-se à execução da prisão, atirou e lançou granada em policiais, em Levy Gasparian, na sua casa, no Rio de Janeiro.

Durante o episódio, Jefferson registrou em redes que “quero mostrar a vocês que o pau cantou. Eles atiram em mim e eu atirei neles. Tô dentro de casa, mas eles estão me cercando. Vai piorar muito. Mas eu não me entrego. Chega de abrir mão da minha liberdade em favor da tirania”, destacou o ex-deputado. Aliado de Jefferson, o ex-candidato do PTB à Presidência da República, Padre Kelmon, entregou armas que estavam dentro da casa do aliado a policiais.

Antes de Jefferson se entregar, o Ministro Alexandre de Moraes já havia acenado que o ex-parlamentar se encontrava em situação de flagrante delito, face a resistência à prisão, e que, nessa hipótese, o cumprimento de uma prisão, pelos agentes policiais, não estaria submetido a horário, ainda que no período noturno, por expressa previsão constitucional.