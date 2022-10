Jefferson promete rendição com a chegada do Ministro Anderson Torres, da Justiça

O Ministro da Justiça, Anderson Torres, está na casa de Roberto Jefferson, em Levy Gasparian, no sul do Estado do Rio de Janeiro. Torres encampa uma negociação para que Jefferson aceite que os federais cumpram o mandado de prisão expedido por Alexandre de Moraes. Hoje, os federais foram recebidos a tiros e lançamentos de granada por Jefferson, com dois policiais feridos e socorridos em um hospital em Três Rios.

Jefferson promete que poderá se entregar e a defesa do ex-parlamentar firma que Jefferson ainda não se rendeu porque esperava a chegada do ministro aliado para que pudesse sair em segurança. Há, ainda, como cabeça de negociação, afora o Ministro da Justiça do Governo Bolsonaro, o também aliado padre Kelmon, que foi candidato pelo PDT, partido de Jefferson.

A Polícia Militar também fez um bloqueio na rua onde mora Jefferson, embora a operação seja da Polícia Federal, ocorrendo aglomeração no local. Bolsonaro justificou que encaminhou seu Ministro da Justiça porque importaria acompanhar o que denominou de lamentável episódio.