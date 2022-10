“Repudio toda ação violenta” diz Arthur Lira, Presidente da Câmara dos Deputados

O Deputado Federal Arthur LIra, do PP-AL, se manifestou hoje, pelas redes sociais, e, referindo-se sobre a prisão de Jefferson, determinada por Moraes, em tentativa de cumprimento, pela Polícia Federal, face à resistência do ex-parlamentar, se disse contrário à violência e declarou defesa a democracia contra ‘atentados’.

“O Brasil assiste estarrecido fatos que, neste domingo, atingiram o pico do absurdo. Em nome da Câmara, repudio toda reação violenta, armada ou com palavras, que ponham em risco as instituições e seus integrantes. Não admitiremos retrocessos ou atentados contra nossa democracia”, registrou o deputado no Twitter.