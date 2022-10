“Não atirei em ninguém para matar” e “não vou mais me submeter ao Xandão”, diz Jefferson

O ex-deputado federal Roberto Jefferson, em vídeo divulgado neste domingo (23), firma que trocou tiros com a Polícia Federal em sua casa, porém reagiu a um mandado de prisão que a Polícia Federal cumpria a pedido de Moraes, que determinou a revogação de sua prisão domiciliar. Jefferson reclama de opressão e humilhação a si e sua família e diz que, apesar de ter reagido, não atirou em ninguém para pegar. Diz que atirou no carro e perto deles, referindo-se aos agentes da Federal.

Jefferson, que é do PTB, tem comunicado à assessoria do partido que “não vai mais ser preso, que na casa dele não entra mais mandado do Xandão”, referindo-se ao Ministro Alexandre de Moraes, que determinou a revogação de sua prisão domiciliar. Além de Jefferson descumprir o uso das redes sociais, nas ofensas à Cármen Lúcia, Jeffrerson teve o propósito de provocar a Corte Eleitoral, em atitude próxima ao segundo turno, o que não seria tolerado por Moraes.

Os policiais ainda se encontram próximo a casa de Jefferson para tentar cumprir a ordem de prisão expedida por Moraes. A equipe da Federal foi reforçada e novas estratégias estão sendo analisadas para dar cumprimento a ordem de Moraes, mas o impasse é grande ante a forte resistência oposta pelo ex-parlamentar.