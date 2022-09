Questão financeira não impede concessão de segurança à promoção de militar no Amazonas

Ao julgar Mandado de Segurança impetrado por Dilma Marien Araújo dos Santos, o Pleno do Tribunal de Justiça local reconheceu ato omissivo do Governador do Estado ao não promover a policial militar ao posto de 2º Tenente após direito adquirido por curso de habilitação de oficiais do Choa, não podendo persistir as alegações do Estado de que a promoção não se deu em razão de limitações orçamentárias. A decisão firma que a promoção do quadro de 2º Tenente da Polícia Militar do Amazonas deve observar as disposições legais previstas na lei de promoção e aprovação em curso de habilitação de oficiais da administração (Choa). Foi Relator Elci Simões de Oliveira.

A segurança, ao ser pedida, relatou da necessidade de que se concedesse à requerente ordem para assegurar a promoção à Graduação de Subtenente para 2º Tenente, pois, à impetrante caberia o direito, na razão de ocupa, na atualidade, a graduação de Subtenente QPPM, e que, assim, concluiu o Curso de Habilitação de Oficiais da Administração. A segurança foi defendida pelo causídico Ted Rogério Vasconcelos Xavier de Almeida.

A decisão trouxe à exame a lei 4.044/2014, cujas disposições são aplicáveis às promoções do Quadro de Oficiais de Administração, que será constituído, também por 2º Tenente PM, cuja vaga será preenchida em obediência à ordem de classificação intelectual obtida no Curso de habilitação, dentro do número de vagas.

A norma a que atendeu ao direito, tem, inclusive, sua validade contestada pelo Ministério Público, que ingressou com ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 7º, § 3º e 25 da Lei 4.044/2014, mas ainda não houve julgado sobre a controvérsia lançada e tampouco fora obtida com a mesma tutela de urgência pedida. Desta forma, a Procuradoria de Justiça atuante na Câmara Cível emitiu parecer firmando que, constatado o enquadramento da impetrante na previsão legal, não há fator impeditivo, restando claro o direito líquido e certo.

Em harmonia com o parecer do Ministério Público, o relator firmou voto pela concessão de segurança para determinar que a autoridade coatora venha a promover a impetrante, gerando acórdão , por unanimidade de votos.

Processo nº 4006969-77.2020.8.04.0000

Leia o julgado: