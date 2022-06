Procurador que espancou colega é suspenso e tem salário cortado

O procurador Demétrius Oliveira Macedo, de 34 anos, que espancou a também procuradora Gabriella Samadello, de 39 anos, foi afastado do cargo e teve o salário suspenso, a decisão foi publicada no Diário Oficial do Município. O processo administrativo aberto contra Demétrius deve resultar na exoneração do servidor.

A publicação da portaria Nº 525/2022 é uma punição imediata a agressor que foi filmado dando socos, chutes e xingando Gabriela. Demétrius inicialmente ficará suspenso do cargo por 30 dias, sem salário.

A prefeitura de Santos explicou que o afastamento faz parte do processo administrativo que deve resultar na exoneração do procurador. “É necessário seguir essa etapa e os tramites legais para que a decisão seja tomada de maneira consistente”, informou.