Justiça mantém proibição de mudança do sistema de bilhetagem nos ônibus de Manaus

Manaus/AM – A proibição da substituição do sistema de bilhetagem nos ônibus do transporte público de Manaus foi mantida pela Justiça do Amazonas, ao negar recurso do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), ontem (21) para manutenção do novo sistema Passa Fácil.

O novo sistema vem sendo alvo de constantes reclamações dos usuários do transporte coletivo por conta das falhas que têm impedido o uso do sistema por conta do não funcionamento do bilhete eletrônico, da integração temporal, da não liberação de crédito, não liberação da catraca, impossibilidade de conferir saldo da carteirinha e mensagens inválidas sobre validade das carteirinhas, entre outros.

A desembargadora Joana dos Santos Meirelles, em decisão de segunda instância, destaca que o sindicato substituiu a empresa que fazia o gerenciamento da bilhetagem eletrônica, em atividade na capital desde 2003, antes do término do contrato.

A juíza Maria Eunice Torres do Nascimento já havia proibido, em caráter liminar, a troca do sistema e fixado multa R$ 1 milhão por dia em caso de descumprimento. A decisão foi de semana passada.