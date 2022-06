TRE inicia vistorias nos locais de votação no Amazonas

Manaus/AM – O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) iniciou as visitas os locais de votação para verificar as condições das estruturas para receber eleitores e mesários que estarão nos espaços durante as eleições de 2022.

O Juiz titular da 1ª Zona Eleitoral, Rogério José da Costa Vieira, acompanhado pela Chefe de Cartório Eleitoral Sarah do Amaral Pereira, bem como outros servidores da equipe daquele cartório eleitoral, vistoriaram locais de votação, dentre eles o Instituto de Educação do Amazonas- IEA, a Escola Estadual Princesa Isabel, a Escola Estadual Dom Pedro II, a Faculdade Santa Teresa e o Centro de referência da Família André Araújo.

As visitas visam verificar as condições técnicas para instalação das Urnas Eletrônicas, bem como as condições de conforto e acesso para os eleitores e mesários que acessarão esses locais no dia do pleito.