Prédio do TJAM treme e é evacuado em Manaus

Manaus/AM – O prédio do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) precisou ser evacuado após tremores na estrutura na manhã desta quinta-feira (26). Servidores foram direcionados, por questão de segurança, a saírem do prédio.

O tremor foi reflexo do terremoto de magnitude 7.2 que atingiu o Peru, e pode ser sentido em alguns pontos de Manaus, na manhã de hoje. Os tremores também foram registrados no Chile e Equador.

Em nota o TJAM informou que em razão do ocorrido a Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas determinou que a atividade forense do referido Edifício, do Anexo Administrativo e da EASTJAM, realize-se na modalidade home office, nesta data, sem prejuízo dos prazos processuais.

“O atendimento às partes, advogados e público em geral fica mantido através do Balcão Virtual. Por precaução, a equipe da Secretaria de Infraestrutura do TJAM foi acionada para avaliações pertinentes, juntamente com a Defesa Civil e o Corpo Bombeiros. Fica o registro do ponto eletrônico biométrico dispensado no dia de hoje”.