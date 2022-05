Prazos processuais ficam suspensos hoje no TJAM em razão do tremor no edifício sede

O TJAM emitiu, em comunicado oficial, que ante o ocorrido no início do expediente desta quinta feira, 26/05, face aos tremores do Edifício Arnoldo Péres, Sede do Tribunal de Justiça do Amazonas, no Aleixo, que registrou reflexo possivelmente relacionado a terremoto ocorrido em países vizinhos ao Brasil, as atividades do Poder Judiciário estão sendo realizados no sistema home office.

A decisão foi da Presidência do Tribunal de Justiça que determinou que a atividade forense do referido Edifício, no Anexo Administrativo e da EASTJAM, importe ser realizada na modalidade home office, na data de hoje. Medidas preventivas, no entanto, foram determinadas, administrativamente.



Por precaução a equipe da Secretaria de Infraestrutura do TJAM foi acionada para avaliações pertinentes, juntamente com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. O TJAM determinou que o ponto eletrônico biométrico dos servidores fosse dispensado no dia de hoje nas três unidades citadas. Os prazos processuais ficam suspensos nesta data.