Prazo de inscrição na seleção pública para estágio em Direito no TJAM termina nesta sexta-feira

Os estudantes de Direito têm até esta sexta-feira (27/05) para fazerem inscrição na Seleção Pública para Estágio de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Amazonas (Capital), em regime presencial.

Conforme o edital, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de 06/05, são 50 vagas no total: 30 para ampla concorrência, 5 para pessoas com deficiência e outras 15 vagas para negros e indígenas.

Após a admissão, os estagiários desenvolverão atividades em jornada de 20 horas semanais, com bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 850,00 e auxílio-transporte no valor de R$ 167,20.

As inscrições serão aceitas até às 14h de 27/05 (horário Manaus), pelo endereço https://bit.ly/tjam-sped2022, também disponibilizado no Menu “Concurso e Estágios” – “Estágio Capital – Direito” do portal da instituição (www.tjam.jus.br).

Para se candidatar é preciso estar matriculado neste semestre em curso de Direito no Amazonas, em estabelecimento de ensino superior autorizado ou reconhecido pelo MEC, e cursando, no mínimo, o 3.º período e, no máximo, o 6.º período ou o equivalente para cursos de regime anual. O estudante desperiodizado deverá comprovar no ato da admissão as disciplinas não cursadas, devendo ainda ter a cursar, no mínimo, um ano de atividades acadêmicas.

Também é necessário ter coeficiente de rendimento igual ou superior a 8,0, atestado por histórico escolar oficial da instituição de ensino, além de outros requisitos especificados no edital.

Mais detalhes da seleção podem ser conferidos no edital

Fonte: Asscom TJAM