Pós Graduação obtida no exterior e revalidada no Brasil concede segurança a direito no Amazonas

Os diplomas de cursos de Mestrado e Doutorado expedidos pelas universidades estrangeiras quando reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior, têm validade para os fins legais. Nesta ótica jurídica, a Desembargadora Carla Maria Santos dos Reis concedeu segurança a professora Maxima Abreu, para acesso a progressão na carreira nos Quadros da Seduc/Am.

Afastou-se, dessa forma, a omissão do Estado, em negar direito líquido e certo, sendo, assim, assegurado pelo Judiciário, do qual se socorreu a Impetrante, uma vez comprovada a conclusão do curso em Doutorado em Ciências da Educação pelo Universidade San Lourenzo, do Paraguai, e reconhecido pela Universidade Católica de Petrópolis, no Brasil dentro da área vinculada à Educação e em estrita relação à área profissional relativo ao cargo exercido na Seduc.

A graduação, na forma comprovada, teve por enquadrar a Impetrante na promoção a que, por direito, está prevista na Lei de Planos, Cargos e Salários e remuneração dos servidores da Seduc/Am, porque, na forma identificada atendeu aos requisitos estabelecidos pela Lei Estadual 3.951/2013, evidenciando-se a inércia governamental em atender a direito liquido e certo.

Firmou a Relatora que o direito restou comprovado, sem a necessidade de dilação probatória, vindo o writ do mandado de segurança a atender, na espécie, a causa levada ao Poder Judiciário. Nesse aspecto, relembrou o ensinamento de Hely Lopes Meirelles, que lecionou, direito líquido e certo “é o que se apresenta manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração”.

Processo nº 4002380-71.2022.8.04.0000

Leia o acórdão :