Ofensas indeterminadas e imprecisas não configuram calúnia, diz decisão no Amazonas

Para configurar o crime de calúnia exige que seja comprovado a intenção do agente de agredir especificamente aquele que se sente ofendido. A decisão é da desembargadora Carla Reis, do Tribunal de Justiça do Amazonas, em julgamento de recurso de apelação contra sentença da Vara de Violência Doméstica, de Manaus. Para a relatora, não configura o crime de calúnia, descrito no artigo 138, do Código Penal, sem que haja prova de que o acusado teve vontade concreta e determinada de lesar a honra alheia.

A decisão firma a absolvição lavrada em sede de juízo de primeiro grau, no âmbito da violência doméstica. Nesse crime importa que seja demonstrado que o acusado agiu com o ânimo de agredir, ferir a honra objetiva ou subjetiva da vítima, imputando fato ofensivo à sua reputação, ou à sua dignidade e decoro.

O crime de calúnia somente subsiste e se aperfeiçoa quando comprovada a intenção e o fim específico de imputar falsamente a alguém um fato definido como crime, embasado em um fato concreto e desonroso, firmou a decisão, com a imputação de um fato criminoso que o agente saiba ser falso.

“Não há provas satisfatórias que demonstrem a presença do dolo especifico em imputar fato definido como crime, indispensável para a configuração do crime de calunia. O que se percebe é que a fala do recorrido, no contexto em que aconteceu, representa um sentimento de defesa em favor do seu filho e de reação automática, e não uma agressão gratuita e injusta à honra alheia”, enfatizou o julgado.

Processo nº 0214694-38.2019.8.4.0001

Leia o acórdão :