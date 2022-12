Mulher abandona marido no bar, pega carona com outro e é derrubada da garupa da motocileta

Um atropelamento proposital, movido por ciúmes, foi o que ocorreu no dia de ontem após o desentendimento de um casal que bebia em um bar no Portal Caiobá, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O motorista não suportou a mulher sair da mesa de bar, pegar uma carona com um motoqueiro, e a perseguiu no momento em que a namorada estava na garupa da moto. O carro, um Fiat Uno, foi lançado contra a motocicleta.

Conforme apurado no local, informantes disseram que o casal bebia em um bar na região. Na volta, a mulher pegou carona com o motociclista, o que não agradou o seu companheiro, que, enciumado, entrou no automóvel, perseguiu a dupla e os derrubou em movimento pelas ruas da cidade.

Com o impacto, o motorista do carro colidiu com uma árvore e ainda destruiu um poste, com o corte de energia elétrica na área, que foi restabelecida horas depois. Estragos no sistema de água no local também se verificaram face a quebra de conexões na rede de abastecimento.

Após o incidente, ambos os envolvidos se viram atendidos em prontos socorros, sendo levados para as emergências. A vítima mulher, restabelecida, registrou o caso e pediu medidas protetivas de urgência. As lesões corporais sofridas, embora decorrentes de trânsito, são de natureza dolosa, cabendo prisão em flagrante do agressor que é autuado pela polícia.