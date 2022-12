Vazamento da prova prática do exame XXXVI da OAB, realizada domingo (11), deve ser investigado

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – (OAB), Beto Simonetti, informou nesta segunda-feira (12), que suposto vazamento do tema da prova prática de Direito do Trabalho da 2ª fase do exame XXXVI, da OAB, que ocorreu na tarde do último domingo (11), deve ser apurado. Simonetti determinou que a FGV esclareça os acontecimentos, bem como suspendeu a correção das provas até próxima decisão.

Durante a realização do exame na tarde de ontem, às 15 horas, foi divulgado em grupos de WhatsApp, imagens da prova prática de Direito do Trabalho, antes do horário permitido que o candidato saia da sala em posse dos cadernos de prova, às 17 horas (horário de Brasília). Além disso, suposto vazamento do tema da peça prático-profissional via grupo de WhatsApp teria ocorrido as 10h da manhã do dia da prova.

Veja a nota:

Senhoras e Senhores,

Ao tomar conhecimento na noite de hoje de possível vazamento do tema da prova-prática de direito do trabalho, aplicada à tarde por ocasião do XXXVI Exame de Ordem, cujo material (foto de prova circulado as 15h – bem antes do seu término- bem como mensagem em grupo de WhatsApp noticiando qual seria a peça profissional quase as 10h da manhã, cuja informação coincidiu com peça cobrada), resolvemos determinar as seguintes providências:

1 – oficiar a FGV dando conta de nosso conhecimento sobre esses fatos;

2 – que esclareça a FGV no prazo mais exíguo possível o provável ocorrido.

3 – que suspendam a correção das provas de direito do trabalho até ulterior decisão;

4 – noticia crime para a Polícia Federal para fins de apuração, identificação e oitiva dos membros do referido grupo de WhatsApp, e da pessoa que divulgou foto da prova e os meios utilizados e sob a supervisão de quem estavam os examinandos que prestavam provas naquele ambiente. E que determine as providências necessárias para eventual encaminhamento ao MPF para formação de opinião.

Fazemos questão de nos antecipar pela presente, pois sabemos que as cobranças chegarão nas seccionais. Reafirmando que nenhum membro da OAB, em nenhum nível de cargos ou funções, tem qualquer tipo de acesso às questões ou às provas. O que mantém a lisura e transparência do certame.

Sendo o que tínhamos a comunicar por ora.

Subscrevos a presente.

Atenciosamente.

José Alberto Simonetti

Presidente do CFOAB

Celso Neto

Coordenador nacional do exame de ordem.

Marco Choy

Presidente da comissão nacional do Exame de Ordem.