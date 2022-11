MPAM realiza roda de conversa para debater assédio moral e sexual

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) realiza, na próxima sexta-feira (18/11), uma roda de conversa com o tema “Assédio Moral e Sexual: Teorias e Práticas de Prevenção”, no horário das 09h às 12h, no auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo.

O objetivo do evento é propor diretrizes a serem adotadas como política institucional de conscientização, prevenção e enfrentamento às condutas de assédio moral e sexual no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas.

A roda de conversa realizada pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) é voltada para membros, servidores e estagiários do MPAM, bem como a acadêmicos de Direito e à sociedade em geral. O evento será mediado pelo Promotor de Justiça Davi Santana Câmara.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/XEDpNUtL15sP3TWw7

Com informações do MPAM