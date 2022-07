MP visita escolas públicas em municípios do Amazonas

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da Promotoria de Justiça de Carauari, realizou, nos meses de junho e julho, fiscalizações em 10 escolas estaduais e 12 municipais, para averiguar as estruturas físicas dos locais, bem como verificar a aplicação de verbas, o cumprimento das horas pedagógicas de trabalho e a questão da segurança nas escolas.

No decorrer da visita, houve também uma abordagem a respeito de alguns aspectos importantes sobre “o abuso sexual” para os alunos presentes. Em decorrência do tema tratado na escola, quatro alunas, as quais também foram vítimas de abuso, denunciaram os abusadores e, em poucos dias, foram presos preventivamente.

“A presença do Ministério Público, a consciência sobre a realidade local, a visita nas pequenas creches e escolas, as conversas com os professores e alunos, após as reuniões solenes, acredito que estimula e colabora com o funcionamento escorreito da cidade e dos serviços públicos”, declarou o Promotor de Justiça da comarca, Eduardo Gabriel.

Fonte: Asscom MPAM