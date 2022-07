MP e Prefeitura discutem implantação de ciclovias em Manaus

Manaus/AM – Em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em novembro de 2021 entre o Ministério Público do Amazonas (MPAM) e a Prefeitura de Manaus para resolver problemas decorrentes da ciclofaixa da avenida Coronel Teixeira, na zona Oeste da capital, o Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do nascimento Júnior, e o titular da 63ª Promotoria de Justiça de Proteção e Defesa da Ordem Urbanística (63ª Prourb), Paulo Stélio Sabbá Guimarães, receberam, na sexta-feira (1), o prefeito de Manaus, David Almeida, para tratar da implantação de uma ciclovia na avenida. A Prefeitura deverá apresentar ao MPAM o projeto final da ciclovia no prazo de 40 dias.

“O bem-estar e segurança da população é objeto constante da atenção e da ação dos membros do O Ministério Público. Nesse caso concreto, a instalação desastrada de uma ciclofaixa na avenida Coronel Teixeira prejudicou a todos que trafegam na via, inclusive os ciclistas. Diligente, nosso Promotor de Justiça Paulo Stélio agiu de pronto, conseguindo importante resultado em ação extrajudicial, graças, também, é claro, à sensibilidade da atual administração municipal”, elogiou o PGJ.

O prefeito David Almeida se comprometeu, por meio da Seminf, a apresentar o projeto final da ciclovia da Avenida Coronel Teixeira em 40 dias. A segunda ciclofaixa a ser transformada em ciclovia é a da Avenida das Torres, na Zona Centro-Sul da cidade.

“O Ministério Público ficou muito satisfeito com a reunião. Agradeço a colaboração de todos por ter tratado dessa questão, que é de vital importância para a cidade de Manaus, especialmente para aqueles que utilizam esse modal, ou seja, a bicicleta para se locomover na cidade”, afirmou o Promotor de Justiça.

A reunião foi realizada na sede do MPAM e também contou com a presença do Secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Frota Magalhães, e do Subsecretário de Obras Públicas, Madson Rodrigues.