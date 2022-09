Moraes nega propaganda do Auxílio Brasil a Jair Bolsonaro

O Ministro Alexandre de Moraes, Presidente do TSE, negou a Jair Bolsonaro, divulgação de propaganda do cartão Auxílio Brasil, programa de transferência do governo e que sucede o bolsa família. Entre as ações do programa está um benefício mínimo de R$ 600, 00 pago de forma temporária, a famílias inscritas em cadastro único.

A desculpa usada para obter a permissão sobre a propaganda do cartão, a de que se deveria explicar seu funcionamento aos interessados, não foi aceita pelo Ministro, que despachou justificando não haver urgência nessa medida e que o procedimento poderá esperar o decurso das eleições.

A intenção do governo Bolsonaro seria a de veicular a campanha publicitária entre os dias 20 de setembro a 20 de outubro, dentro de um período de 30 dias, a nível de esclarecimentos. Ocorre que o primeiro turno das eleições está marcado para o dia 02 de outubro e o o programa Auxílio Brasil é uma das apostas de Bolsonaro em sua reeleição.

O pretexto de dirimir dúvidas e receios quanto à suspensão do recebimento do benefício pelo não recebimento do novo cartão e sobre suas funcionalidades não foram recepcionadas por Moraes.