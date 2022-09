“Eu votei, de novo eu vou votar, Tiririca, Brasília é o seu lugar” leva ação de Roberto à Justiça

Tiririca, como é conhecido nacionalmente o deputado Francisco Everardo Tiririca Oliveira Silva, enfrentará ação de Roberto Carlos na Justiça. Realizando uma manobra artística, Tiririca publicou um vídeo parodiando o cantor Roberto Carlos na música ‘O portão’. “Eu votei, de novo eu vou votar, Tiririca, Brasília é o seu lugar”, não foi recepcionada por Roberto. Para a equipe jurídica do cantor o uso da ‘paródia’ induz os eleitores e o público geral a erro e moveu ação que corre na 44ª Vara de São Paulo. A ação é analisada pelo magistrado Guilherme Dezem.

Uma possível indução a esse erro provoca uma situação que leva o cantor Roberto Carlos a sofrer danos em sua reputação, pois o cantor vem se posicionando quanto ao direito de não realizar apoio a político ou partido às vésperas da eleição.

A conduta de Tiririca vem na contramão da adotada pelo cantor Roberto Carlos, que finda tendo sua imagem associada à campanha de Tiririca, destacou, dentre outros fundamentos, a petição levada à Justiça no processo movido contra o deputado/artista.

Roberto pede, nesse caminho, a retirada imediata do vídeo do ar, bem como o pagamento de uma indenização de R$ 50 mil por danos morais. Tiririca ainda não compareceu ao processo para se defender, mas a liminar pedida por Roberto foi negada quanto à retirada imediata do vídeo.

Há precedente em decisão do STJ de que paródias não precisam de autorização “desde que não sejam verdadeiras reproduções da obra ou que impliquem em descrédito”.