Moraes diz que ‘Democracia foi atacada no Brasil, mas sobreviveu’

O Ministro Alexandre de Moraes, em visita a Nova York e em fala na conferência Lide Brazil Conference, destacou que ‘a democracia foi atacada no Brasil, mas sobreviveu’, no momento em que de lado de fora do evento havia manifestantes, apoiadores de Bolsonaro, criticando os ministros do Supremo Tribunal Federal e o sistema eletrônico de votação do Brasil.

Moraes disse, ainda que ‘não é possível que as redes sociais sejam terras de ninguém’ e que ‘isso começou aqui nos Estados Unidos da América, na extrema direita, chegou ao Leste Europeu e depois no Brasil’. Moraes defendeu o Judiciário, dizendo que graças a justiça se chegou ao final do ano com a democracia garantida.

Outros Ministros convidados se pronunciaram. Barroso explicou que ‘só não existe tensão entre o Poder Judiciário e Executivo em países em que as cortes foram cooptadas’, citando Rússia, Hungria e Venezuela.

Gilmar Mendes também se pronunciou, e se referiu que havia um populismo embalado por um discurso de ódio no Brasil, aludindo a um estado de anormalidade institucional. “Quando tudo parecia esfarelar, a institucionalidade venceu. Mas setores da sociedade recusam a aceitar o resultado das eleições. Esse quadro de fato merece atenção, pois denota uma dissonância cognitiva”, disse.