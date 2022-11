‘Apagão’ em computadores da Presidência da República serão investigados por Ministério Púbilco

O Ministério Publico Federal do Distrito Federal determinou a abertura de uma investigação sobre um ‘suposto apagão’ de arquivos de computadores do Palácio do Planalto. Uma ameaça hacker detectada no sistema de computadores do Palácio do Planalto, dois dias após o segundo turno das eleições, teria levado ao apagão de computadores com a deletação de arquivos, HDs e outros equipamentos.

A possível formatação de computadores deverá ser explicada pela Secretaria Geral da Presidência, além de que a pasta indique ao Ministério Público Federal sobre a adoção das medidas administrativas para apurar as causas e as responsabilidades do episódio alvo de investigação.

“Diante da situação, o MPF alerta que os fatos são graves e suficientes para instaurar uma investigação. O Ministério Público sustenta também que a Presidência da República não esclareceu se computadores foram formatados, se arquivos foram danificados ou apagados, se dados sensíveis foram vazados, se dados púbicos foram perdidos ou se houve investigação sobre a origem do ataque”, firmaram os procuradores.