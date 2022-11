Polícias estaduais começam a atuar nas estradas por ordem de Alexandre de Moraes

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que ‘as policias militares dos estados possuem plenas atribuições constitucionais e legais para atuar em face dos ilícitos que obstruem as estradas do país, independentemente do lugar em que ocorram, seja em espaços públicos e rodovias federais, estaduais ou municipais”, e as polícias estaduais começaram a atuar na desobstrução de rodovias bloqueadas por manifestantes bolsonaristas.

No dia de hoje, rodovias foram bloqueadas. No Rio Grande do Sul, o dia começou com 17 rodovias obstruídas, conforme relatório da PRF no local. Na segunda feira o número chegou 1 42. Amparados por decisão de Moraes, policiais militares começaram a agir para desbloquear as estradas e o número vai gradualmente baixando.

Na maioria das rodovias, o desbloqueio vem sendo negociado entre a PRF e os manifestantes vão desobstruindo a estrada pacificamente. A PRF gaúcha disse hoje que está trabalhando para garantir a desobstrução.

De um modo geral, o poder público está autorizado a adotar todas as medidas necessárias e suficientes ao resguardo da ordem, como firmou Moares em sua decisão, obedecendo-se a segurança de todos, mediante o emprego, inclusive da força pública.