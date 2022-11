Lula e Biden trocam conversas sobre a importância da Democracia e Meio Ambiente

No dia de ontem, o presidente americano Joe Biden conversou com o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por telefone e durante vinte minutos. Os temas mais falados pelos líderes políticos se resumiram na importância da Democracia e a defesa do meio ambiente.

Quando o TSE – Tribunal Superior Eleitoral, no domingo, dia 30, havia proclamado o resultado das eleições, Biden já havia tomado a iniciativa de se referir ao petista, pelo Twitter, cumprimentando-o e parabenizando-o. Biden escreveu: “envio os parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória em uma eleição livre, justa e digna de confiança. Espero que possamos trabalhar juntos e manter a cooperação entre nossos dois países nos próximos meses e nos anos que virão pela frente”, enfatizou Joe Biden.

Lula já conversos com outros chefes de Estado, como o presidente francês Emmanuel Macron, Olaf Schols, chancele da Alemanha e os portugueses Antônio Costa e Marcelo Rebelo de Souza, primeiro ministro e presidente, respectivamente. Para encontrar Lula, da Argentina ao Brasil, voou Alberto Fernández.