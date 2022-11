Geraldo Alkcmim é o nome mais cotado para comandar a equipe de transição indicada até amanhã

O Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, indicará até o dia de amanhã, quarta-feira, o coordenador responsável pela transição de governo e tende a montar uma equipe ainda mais diversa do que a frente ampla que o apoiou durante as eleições. O nome mais cotada para ficar à frente da equipe de transição é o vice na chapa de Lula, Geraldo Alckmin.

As conversas entre a equipe de Bolsonaro e a do novo presidente eleito tiveram iniciativa e foram tratadas com Ciro Nogueira, da Casa Civil de Bolsonaro. As tratativas com Ciro Nogueira estão sendo levadas dentro de um rito democrático, entretanto, o próprio Ciro teria acenado que essas tratativas têm um porém, ou seja, o aval do Chefe, Jair Bolsonaro.

Nas conversas com os dirigentes do PT, o ministro usou um tom urbano, acenando para a colaboração e amostra de dados que são imprescindíveis para a equipe de transição elaborar e planejar as primeiras decisões, o que exige acesso a várias informações, especialmente sobre a prestação de contas públicas.

Lula dever indicar até amanhã, quarta-feira, o coordenador responsável pela transição do governo e terá direito a 50 nomes, todos de sua confiança, como previsto na legislação, com vista a montar uma frente que possibilite sua atuação administrativa. Até então, o nome mais cotado para a chefia desse equipe é Geraldo Alckmim, do PSD, embora não sejam também esquecidos outras personalidades como Aloízio Mercadante e o da própria presidente do PT, Gleisi Hoffman.