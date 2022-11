Polícia Rodoviária Federal informa que desbloqueio de estradas está sendo cumprido

Em diferentes regiões do país o caos se implantou, atingindo diretamente a liberdade de locomoção de milhares de trabalhadores que ficaram impedidos de se movimentar, com a aglomeração de manifestantes pro Bolsonaro, em pontos de bloqueio instaurados por caminhoneiros, e que exigiram a rápida intervenção do ministro Alexandre de Moraes. Moraes determinou à Polícia Rodoviária Federal que trabalhe para a desobstrução, sob pena de prisão do Diretor-Geral da PRF. O órgão informou que pontos de bloqueio já foram eliminados. Mas a tensão continua.

O Ministro da Justiça, Anderson Torres, informou há pouco que a PRF já desmobilizou 191 pontos de bloqueio de estradas no país. As informações teriam como base levantamentos efetuados entre as 18 horas desta segunda feira até as 5h30 desta terça. O caos é enorme, trabalhadores estão sendo impedidos de chegar ao trabalho por causa do protestos de caminhoneiros que apoiam Bolsonaro.

A ordem de Moraes foi referendada pelo STF- Supremo Tribunal Federal, e o desbloqueio deve acontecer, sob pena de prisão do diretor do órgão. Moraes fundamentou em sua decisão que a Polícia Rodoviária Federal não vem realizando sua tarefa constitucional e legal, e firma que o não cumprimento da ordem resultará no afastamento e prisão de Silvinei Vasques.

A Polícia Rodoviária Federal tem a missão constitucional de polícia ostensiva federal e tem que garantir a segurança com cidadania nas rodovias federais e em áreas de interesse da União, o que motivou Moraes a determinar que cumpra seu papel constitucional. A PRF é subordinada ao Ministro da Justiça de Bolsonaro.