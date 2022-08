Júri é anulado por ausência de gravação audiovisual e réus são soltos no Amazonas

O Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos definiu, de ofício, em Acórdão de sua relatoria, seguido pela Primeira Câmara Criminal do Amazonas, sobre nulidade evidenciada em recurso de apelação que, examinado, possibilitou constatar a ausência de registros audiovisuais referentes à sessão de julgamento, ante a falta de gravação por ocasião da instrução criminal no Tribunal do Júri Popular em face dos acusados Antônio Caranha e mais dois réus na cidade de Eirunepé/Am, em flagrante desrespeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Condenados pela prática de homicídio qualificado, os réus interpuseram, tempestivamente, apelação criminal, pedindo a anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, porque a decisão emanada do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos. Com base nessa alegação indicaram quatro testemunhas que prestaram depoimento firmando que os acusados não participaram dos fatos incriminados.

O Desembargador Hamilton, compulsando os autos e com base nos fundamentos do recurso, determinou ao Juízo de origem o encaminhamento das mídias digitais da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada na Comarca onde ocorreu o ato. No caminho da jornada jurídica, o juízo informou que a gravação das mídias digitais apresentou falha, em razão disso o áudio não foi capturado.

“No caso vertente, a falha apresentada na gravação das mídias concernente a ausência de áudio, é forçoso reconhecer o prejuízo para o exame das razões recursais, restando evidente que a imperfeição da gravação audiovisual da sessão de julgamento cerceia a busca pela verdade real, especialmente, quando os apelantes relatam que, quatro testemunhas de acusação, em plenário, afirmaram que os acusados não se encontravam no lugar do crime”. Além disso, uma testemunha firmara que o réu Antônio Ferreira, teria agido em legítima defesa.

Para o julgado, a impossibilidade de recuperação das mídias da Sessão de Julgamento implicou patente violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando uma nulidade absoluta. A decisão determinou a soltura dos réus.

Processo nº 0000375-08.2018.8.04.4100

Leia o acórdão :