Jefferson lança granada contra a Polícia Federal e deixa dois policiais feridos

Na oposição de Roberto Jefferson ao cumprimento do mandado de revigoramento de prisão preventiva, despachado por Moraes, após o ex-parlamentar fazer uso das redes sociais, em ofensa a Ministra Cármen Lúcia, a Polícia Federal informou que Jefferson, resistindo à ordem legal, reagiu à abordagem, não apenas atirou, mas também lançou granada na direção dos agentes. Dois policiais se encontram feridos, atingidos por estilhaços.

Jefferson já declarou que não vai se entregar. “Eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso. Infelizmente, eu vou enfrentá-los’, diz Jefferson em vídeo gravado dentro de sua casa, em Comendador Levy Gasparian, a 140 Km do Rio de Janeiro.

Tudo ocorre porque Jefferson, em descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, foi às redes sociais e ofendeu à Ministra Cármen Lúcia do STF. Após, Moraes editou nota, firmando que iria tomar providências. Senadores e alguns juristas se manifestaram, pedindo o restabelecimento da prisão de Jefferson. O mandado ainda não foi cumprido ante a forte oposição do ex-parlamentar que faz uso de violência contra a Federal. Jefferson vem dizendo “que não vai mais ser preso por mandado de Xandão”.