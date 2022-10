TJAM emite nota de repúdio pelos ataques misóginos e machistas de Jefferson contra ministra

O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Flávio Humberto Pacarelli, emitiu hoje (23), nota para manifestar repúdio aos ataques de Roberto Jefferson contra a Ministra Carmém Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, no exercício do cargo no Tribunal Superior Eleitoral.

Em nota, o desembargador afirmou que os “ataques se revelam misóginos, covardes e machistas e que essa investida gratuita contra a Ministra é inaceitável, sobretudo numa sociedade democrática, tratando-se de uma conduta claramente discriminatória, com objetivos de intimidação e envoltos em um discurso vil que atingem, ainda, a condição da mulher. Além disso, o respeito à missão da Magistratura é condição fundamental para a preservação do Estado Constitucional e Democrático do Direito”.

“A Ministra é uma magistrada que, reconhecidamente, tem se pautado pelo equilíbrio, responsabilidade e senso de justiça”.

A nota se refere ao fatídico episódio que envolve o protagonismo de Roberto Jefferson, que aparecem em vídeo publicado pela filha Cristiane Brasil, na última sexta-feira. No vídeo Jefferson desfere xingamentos contra a ministra e a compara a “prostitutas”. O ex-deputado comentava uma decisão do TSE que concedeu direitos de resposta a Lula em canais da Jovem Pan.