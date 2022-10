Indenização por danos físicos de acidente de trânsito no Amazonas exige prova oficial da lesão

A Desembargadora Nélia Caminha Jorge, do Tribunal do Amazonas, fixou em julgamento de apelação interposto por Seguro DPVAT que nas ações que versem sobre indenização desse seguro seja imprescindível a averiguação do grau de invalidez do segurado para se estimar a indenização devida. A decisão reflete o acolhimento de pedido no recurso que se irresignou contra sentença que o condenou, porém, segundo o apelo, sem proporcionar o contraditório ante a não admissão de provas periciais, e por consequência, com a nulidade do cerceamento de defesa.

Em primeiro grau, a sentença havia lançado sua decisão somente com base em laudo de natureza particular. O julgado firma que o Instituto Médico Legal-IML é o órgão competente para elaborar laudo nesse sentido, sendo questionável a imparcialidade do laudo que não tenha fé pública, havendo, então o comprometimento da demanda judicial, por não poder certificar o grau das lesões sofridas.

Embora o acidente tenha sido considerado incontroverso persistiu dúvidas quanto ao grau de incapacidade do autor, que somente poderia ser averiguada mediante perícia medica realizada em órgão oficial, no caso o Instituto Médico Legal, a fim de que se especifique qual o percentual de debilidade decorrente do sinistro sobre o acidentado, dispôs a decisão magistral.

A sentença de primeiro grau foi anulada, com a devolução dos autos à origem, estabelecendo como marco reinaugurador do processo a instrução probatória para a confecção do laudo definitivo com o fim de se restabelecer o regular julgamento sobre a matéria. “Imprescindível a anulação da sentença proferida sem a realização da perícia judicial que se mostrava necessária à resolução do caso”.

Processo nº 0000951-17.2013.8.04.4701

Leia o acórdão :

Processo: 0000951-17.2013.8.04.4701 – Apelação Cível, 3ª Vara de Itacoatiara. Apelante : Seguradora Lider do Consorcio do Seguro Dpvat Sa. Relator: Nélia Caminha Jorge.