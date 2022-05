Idoso obtém na Justiça ordem contra a AmazonPrev para que não seja cassada aposentadoria

O Desembargador Airton Gentil, do Tribunal do Amazonas, deu por encerrada, em decisão judicial, a pretensão da AmazonPrev que, conforme narrado pelo aposentado José Salvador de Oliveira, depois de 8 anos da concessão da aposentadoria pelo próprio órgão e com homologação do Tribunal de Contas do Estado, o Instituto Previdenciário teria pretendido sua desaposentação. O servidor obteve do Judiciário tutela para que a AmazonPrev mantivesse inalterada a aposentadoria recebida.

O aposentado havia trabalhado para entidades estaduais sob o regime geral da previdência social-RGPS e como professor, obtendo aposentadoria junto ao INSS em1992. Com 73 anos de idade, a AmazonPrev pretendeu que o servidor inativo se desaposentasse do INSS para manutenção de sua aposentadoria estadual na modalidade compulsória, com proventos proporcionais, calculado na média de contribuições.

O que o Autor pretendeu na ação de obrigação de não fazer contra a AmazonPrev foi a busca de provimento judicial com o fim de exigir que o Instituto Previdenciário se abstivesse de exigir que o Requerente procedesse junto ao INSS sua desaposentação para manutenção de sua aposentadoria pelo RPPS/AM,(Regime Próprio de Previdência Social) sob pena de anulação de sua aposentadoria.

O imbróglio jurídico se iniciou quando a AmazonPrev, com o fim de realizar compensação previdenciária entre o regime geral e o regime próprio, acionou o INSS e obteve a informação pelo Instituto do Seguro Social de que o autor, para a obtenção de aposentadoria junto ao INSS apresentou certidões de tempo relativas a serviços prestados à Polícia Militar de Pernambuco, ao Ministério do Exército e do UTAM, utilizados no cálculo do tempo de serviço para aposentadoria, assim, como o valor do benefício a ser pago.

Em primeiro grau a AmazonPrev foi condenada na obrigação de não anular a aposentadoria do servidor. Em recurso, a AmazonPrev pediu que a decisão fosse revista para proceder à correção ao duplo aproveitamento de tempo de serviço no RGPS e no RPPS. A AmazonPrev apelou e informou ao TJAM que, anteriormente, o autor havia impetrado mandado de segurança , sobre o mesmo tema, com o mesmo pedido, e teve a segurança denegada em decisão que transitara em julgado.

O julgado, no entanto, firmou que a sentença que denega a segurança, sem decidir o mérito, como tenha sido a hipótese em face do Autor, não impede que o impetrante, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais, conforme prevê o artigo 19 da Lei 12.016/2009, e assim, manteve intacta a decisão de primeiro grau, devendo a AmazonPrev de se abster em anular a aposentadoria do servidor.

Processo nº 0617781-73.2015.8.04.0001

