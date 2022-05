PM do Rio de Janeiro vai usar câmeras nos uniformes a partir de segunda-feira

Os policiais militares do Rio de Janeiro começarão a usar câmeras em seus uniformes a partir de segunda-feira (30/5). A informação foi confirmada pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro em nota deste sábado (28/5).

Os equipamentos, que ficarão acoplados nos coletes dos agentes, começam a ser usados pelos militares do 2º BPM (Botafogo), 3º BPM (Méier), 4º BPM (São Cristóvão), 6º BPM (Tijuca), 16º BPM (Olaria), 17º BPM (Ilha do Governador), 19º BPM (Copacabana), 23º BPM (Leblon) e 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (Laranjeiras).

O governo do Estado fará um evento na Praça do Lido, em Copacabana, a partir das 9h de segunda-feira para marcar o início da utilização do novo equipamento.

A medida vem dias depois de uma operação conjunta do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Pmerj, Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) deixar ao menos 25 pessoas mortas na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro.

Fonte: Conjur