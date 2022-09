Guardiã dos Vulneráveis amplia seu espaço na formação de julgados no Amazonas

O Desembargador Anselmo Chíxaro, do Tribunal de Justiça, fixou que a Defensoria Pública tenha assento em processo na qualidade de guardiã dos vulneráveis – custos vulnerabilis – especificamente em ação de revisão criminal que foi ajuizada por Jhonatas Santos dos Reis, por meio de advogado constituído. A decisão, inicialmente, foi lançada em despacho que intimou pessoalmente o Defensor Público Geral do Amazonas, para integrar o processo, na condição de custos vulnerabilis em prazo similar ao do Ministério Público. Contra esse posicionamento se insurgiu o parquet estadual, em agravo interno, destacando que a decisão usurparia atribuição, pois o revisionando estaria sendo assistido por advogado constituído. O agravo foi rejeitado pela Corte de Justiça. Segundo o julgado, importa para a democratização processual e para a formação de precedentes do Tribunal de Justiça a ouvida das duas instituições, sem que esse posicionamento represente prejuízo aos interessados.

O agravo do Ministério Público havia levado ao Judiciário que a atuação da Defensoria Pública em processos criminais nos quais não é representante da parte, e esta se encontra assistida por advogado constituído, como o examinado no caso concreto, representaria uma usurpação das atribuições do advogado. e seria uma medida inconstitucional, porque essa tarefa é do Ministério Público.

Ao examinar o recurso, o julgado concluiu que, embora a irresignação do Ministério Público tivesse relevância, a mesma esbarrava em seu desfavor, especialmente porque se cuidou de um despacho, contra o qual não há a previsão legal de recursos, além de que atividade do custos legis restou garantida.

Noutro giro se verifica, quanto à pretensão do Ministério Público uma ‘inexistência de direito a ser a única instituição pública com direito de ‘falar’ nos autos, recurso que, se provido, conduziria ao totalitarismo ministerial, ofendendo a missão ministerial de proteção do regime democrático no processo.

A ação de revisão criminal examinada decorreu do fato de que o autor, Jhonatas Reis, pediu a anulação de processo condenatório desde a decretação da revelia, em instrução criminal, que considerou impertinente. O acusado foi condenado a 05 anos e 05 meses de prisão pelo crime de roubo. O juízo sentenciante o considerou revel porque o mesmo, ainda que intimado, não compareceu a audiência. Ocorre que, duas semanas antes dessa audiência, o réu havia sido preso e, no processo, estaria sendo assistido pela Defensoria Pública.

Com a condenação transitada em julgado a defesa, então constituída, ajuizou ação de revisão criminal, arguindo nulidade de natureza absoluta, por não lhe ter sido oportunizado o direito de ser ouvido em juízo, e, ademais, se encontrava preso. O Ministério Público defende a tese de que incumbiria, por mais que se cuide de nulidade absoluta, que a defesa a houvesse argumentado anteriormente e não o fez.

Indica que até as alegações finais poderia a defesa ter requerido a expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária a fim de que fosse providenciado o transporte do Revisionando ao referido ato processual e indica que o silêncio da defesa importou na perda do direito de se opor ante a preclusão temporal, não podendo essa tese de nulidade ser sustentada somente na Revisão Criminal, porque não se admite nulidade de algibeira ou guardada, além de que tenha que se indicar o prejuízo, ou seja: qual o resultado diverso que o processo teria mesmo com o comparecimento do réu à audiência? A matéria de mérito assim será julgada pelo Tribunal de Justiça. Ganha espaço, de então, o alargamento do entendimento de que todo e qualquer processo onde se discuta interesses dos vulneráveis seja possível a intervenção da Defensoria Pública.

Processo nº 0005152-12.2021.8.04.0000

