Gabarito definitivo e resultado final preliminar do concurso para estágio no TRT-11 é publicado

A Escola Judicial do TRT da 11ª Região (Ejud11) divulgou o gabarito definitivo e o resultado final preliminar do processo seletivo de estágio remunerado para o TRT da 11ª Região (Amazonas e de Roraima). As provas foram realizadas no dia 17 de julho. Todo o certame está sendo realizado de forma online. O resultado pode ser acessado portal da instituição responsável pelo concurso (https://portal.iuds.org.br/). Conforme o cronograma do processo seletivo, os candidatos têm até o dia 3 de agosto para entrar com recurso contra o resultado final preliminar. No dia 5 de agosto será publicado o resultado final oficial do certame e será feita a homologação do processo seletivo.

Vagas e áreas de atuação

Ao todo, o TRT-11 pretende contratar 108 estagiários, sendo 67 para estudantes de Direito, com 58 vagas em Manaus, 6 em Boa Vista, 2 em Parintins e 1 em Presidente Figueiredo. Já para estudantes de Tecnologia da Informação são 24 vagas, 6 em Manaus e 1 em Boa Vista.

Além de Direito e Tecnologia da Informação, o processo seletivo prevê a contratação de estagiários nas áreas de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social/Jornalismo, Contabilidade, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, História e Turismo.

O valor da bolsa para os estagiários de 20h semanais (4h diárias) é de R$ 800,00 + vale transporte. Para estagiários de 30h semanais (6h diárias), o valor é de R$ 1.200,00 + vale transporte. O estágio terá duração de seis meses e máximo de 24 meses.

Fonte: Ascom TRT/11