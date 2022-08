Bolsonaro diz que Fux comete equívoco quanto as urnas e promove a fake News ao defender o sistema

O Presidente Jair Bolsonaro, em entrevista a uma rádio, no Rio Grande do Sul, após as declarações de Fux, do STF, quando à segurança das urnas eletrônicas, o chefe do executivo federal abriu o verbo e atacou o Ministro. “Prezado Fux, qual sistema do mundo adota o nosso sistema eleitoral? Que maravilha de sistema é esse que ninguém quer? Então, com todo respeito ao Fux- de vez em quando trocamos umas palavras, ele é chefe de poder- no mínimo, para ser educado, é equivocado( ao defender o sistema eleitoral).

Para Bolsonaro, a defesa de Fux, quanto ao sistema eleitoral é uma fake News. “Fux deveria estar respondendo no inquérito do Alexandre de Moraes”, disse Bolsonaro. Os ataques do Presidente às urnas eletrônicas, são cada vez mais frequentes. A resposta de Bolsonaro veio em face da defesa que o Presidente do STF fez do sistema eleitoral ao firmar que o Brasil tem “um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo”.

Daí que, Bolsonaro foi enfático. Durante a entrevista, ao tratar como equívoco o pronunciamento do Ministro, caminhou para a acusação de que se cuidava de uma fake News, momento em que foi contido durante segundos de silêncio no áudio da emissora, como se recebesse alguma orientação. Ao depois, complementou que o presidente do STF “verbaliza o corporativismo”.