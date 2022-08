Flagrante irregular após 3 dias do roubo não autoriza rejeição de denúncia no Amazonas, diz STJ

O Promotor de Justiça narrou na denúncia que o acusado Albert Silva Maraguá havia roubado o celular da vítima, mediante violência e na companhia de um menor de idade. Então, assim estaria incurso na prática de crime contra o patrimônio, com pena especialmente censurada, face ao uso das ofensas físicas, em concurso material de crimes ante a corrupção do menor infrator que atuou no ilícito em São Gabriel, no Amazonas. A denúncia foi rejeitada, com base em nulidade de flagrante. Os fatos, além de examinados no Tribunal de Justiça, também acabaram desaguando no STJ, por meio de habeas corpus, no qual foi Relator o Ministro Ribeiro Dantas.

A irregularidade da prisão em flagrante não tem o condão de invalidar a totalidade dos elementos informativos reunidos na fase extrajudicial. Não obstante, o Ministério Público, em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, teve rejeitada peça acusatória contra Albert da Silva Maraguá. O magistrado entendeu reconhecer a ilegalidade de atos praticados durante o flagrante e rejeitou a denúncia ao fundamento de que era inepta.

O Ministério Público recorreu – Recurso em Sentido Estrito – cabível das decisões que rejeitam a denúncia, e o Tribunal do Amazonas reformou a decisão, recebendo a peça inaugural instauradora do processo e determinou a remessa dos autos à origem. Inconformado, o réu impetrou habeas corpus indicando o TJAM como autoridade coatora no STJ. O writ of habeas corpus foi monocraticamente rejeitado pelo Ministro Ribeiro Dantas.

No passo jurídico do Tribunal do Amazonas, o relator concluiu que se a instância ordinária reconheceu que as condutas imputadas ao agente, em princípio, subsumem-se aos tipos penais de roubo e corrupção de menores, na modalidade concurso material de delitos, porquanto presentes as elementares descritas na ação ministerial, não se pode afastar a justa causa para o prosseguimento da instância penal.

Sendo o inquérito policial mera peça informativa, os vícios ocorridos na primeira fase da persecução penal não maculam nem inviabilizam o exercício da persecução criminal, pois o inquérito é mera peça informativa, na qual não se produzem provas, mas apenas são amealhados elementos informativos com o objetivo de dar suporte ao órgão acusador para eventual oferecimento de denúncia. O Habeas Corpus pedindo o trancamento da ação foi negado.

Uma das premissas jurídicas que levaram o magistrado de primeiro grau a rejeitar a denúncia ante a ilegalidade das peças informativas se consubstanciou no fato de que a prisão em flagrante delito do acusado foi realizado após o decurso de mais de 03(três) dias entre a data do crime e captura do suspeito, porém, o evento não tem a força de autorizar o juiz a rejeitar a denúncia, como o ocorrido.

HC nº 752142-STJ/Amazonas

