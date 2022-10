Etapa final do concurso da Polícia Militar do Amazonas se mostra desarrazoado, decide juiz

O Juiz Ronne Frank Torres Stone, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Manaus, concedeu liminarmente, em Mandado de Segurança impetrado por Endrew Márcio Santana, o direito de que seja disponibilizado o formulário de informações confidenciais (FIC), pelo Presidente da Comissão de Concurso da Polícia Militar do Amazonas, para fins de preenchimento e devolução dos documentos necessários, determinando à autoridade impetrada, a fixação de data para o recebimento do documento, com prazo de um dia útil, no mínimo, para a efetivação dessa entrega.

A decisão acolhe Mandado de Segurança no qual se narra que a etapa de caráter eliminatório do concurso de ingresso previa o recebimento e ingresso da ficha de informações confidenciais presencialmente, e o interessado não pôde comparecer, surgindo sua eliminação do concurso. O magistrado considerou que a dinâmica adotada pelo edital de convocação se mostrou desarrazoada e prejudicial.

O candidato logrou êxito nas etapas mais difíceis do concurso referentes a sua aprovação nas fases das provas objetiva e discursiva. Posteriormente, foi publicado o edital de convocação para a investigação social. Para essa investigação o edital trouxe previsão de que o candidato deveria preencher um formulário de informações confidenciais, envolvendo dados sobre a vida pregressa do interessado, bem como documentos e certidões, para posterior exame final pela comissão do concurso.

Ocorre que esse formulário, para entrega e preenchimento, assim previsto no edital, teve sua entrega na forma presencial, marcadas para ser efetivada dentro de período também indicado no mês passado. Sucede que o candidato não pôde comparecer e foi eliminado, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. Combateu, assim, o excesso de formalismo da banca e requereu a concessão da liminar ante o juízo da Vara da Fazenda Pública.

O magistrado, em sua decisão, deliberou que não caberia analisar as razões do não comparecimento do candidato para o cumprimento de mais uma etapa do concurso, mas o que restou evidente é que após superadas as fases mais difíceis do concurso, o estabelecimento de duas datas para comparecimento presencial, sendo apenas uma dessas datas somente para se receber o formulário e outra para entrega mostrou-se desarrazoado e desproporcional.

Reportou-se, fundamentando sua decisão, que esse formulário poderia ter sido disponibilizado pela internet, em página eletrônica e considerou que muitos dos candidatos sequer moram em Manaus. Assim, concedeu liminarmente a medida.

Processo nº 0755933-57.2022.8.04.0001

