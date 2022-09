Eleições 2022 tem horário padronizado pelo Tribunal Superior Eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral determinou que as eleições deste ano serão realizadas dentro de horário padronizado, e serão processadas a partir das 8:00 horas, tendo como parâmetro o horário de Brasília, e se estenderão até as 17 horas, também pelo horário GMT-3, da Capital Federal. É uma padronização história, sem precedentes.

tseO Estado do Amazonas, assim o Acre, terão de se adaptar ás novas regras, pois não haverá exceção do Norte ao Sudeste do país. Se acaso houver eleitor nas filas nas sessões eleitorais, decorrido esse horário, a pessoa presente receberá uma senha para votar.