Nova ação do Flamengo é proposta contra a Rede Globo de Televisão

Uma nova disputa judicial é inaugurada entre o Flamengo e a Rede Globo de Televisão. A equipe jurídica do time acionou o Judiciário visando obter provimento judicial com o fim de que a Botanic Garden retire do ar todo o conteúdo relacionado ao time no jogo eletrônico Cartola FC.

O uso da ‘marca Flamengo’ é contestado na ação e alega que o jogo gera um faturamento milionário para a emissora. O tema não tem seu primeiro questionamento na Justiça. Já há precedente no qual o Flamengo já proporcionou à Rede Globo o uso de justificativas contratuais.

Para a Rede Globo de Televisão, o jogo estaria enquadrado como uma ação promocional do campeonato brasileiro, e assim, não englobado ante as fundamentações elencadas pelo time rubro-negro. Na linha oposto, o Flamengo alega que o Cartola é um negócio lucrativo para a emissora, havendo sim um desvio de contrato. O flamengo já indicou na ação que essa circunstância imporá uma revisão contratual.