Direito líquido e certo em ação contra Amazonas Energia deve ser discutido na Justiça Federal

O Desembargador Elci Simões de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Amazonas, fixou que o mandado de segurança , quando impetrado contra ato de agente de empresa concessionária de serviços públicos, como no caso da Amazonas Energia, em especial quando o ato abusivo é imputado ao Diretor-Presidente da concessionária, o julgamento deve ser submetido a Justiça Federal, na razão de que há uma delegação empreendida pela União, o que atrai a competência da Justiça Especializada. A deliberação está em sede de mandado de segurança , conhecido em remessa necessária que resultou no reconhecimento da incompetência da justiça estadual. O Writ, na origem, foi impetrado pelo Município de Itamarati, que obteve, inclusive, a segurança pleiteada para não sofrer corte de energia elétrica no ano de 2019.

O mandado de segurança foi impetrado pelo Município de Itamarati contra ato da Amazonas Energia, onde se requereu a concessão de liminar para restituição imediata de serviço de energia elétrica, sofrido em 2019. O Município justificou na ação que a empresa não entregou regularmente as faturas de consumo de energia elétrica, comunicando, na data do corte, apenas a suspensão do fornecimento do produto essencial.

A segurança foi concedida pelo juízo na origem, embora a concessionária tenha se oposto e indicando que havia o registro de débitos que não justificariam a concessão do pedido, no caminho diverso do município que alegou que havia outros meios da empresa cobrar essas faturas, ao invés de o fazer forçosamente com a suspensão dos serviços. Concedida a segurança, foram remetidos os autos em remessa necessária.

O Relator, no exame dos autos, deliberou que o ato, supostamente ilegal e abusivo do Diretor Presidente da concessionária de serviços públicos, Amazonas Energia S.A., deve ser submetido ao exame da Autoridade Federal, em razão da delegação empreendida pela União, sendo apta, portanto, a atrair a competência da Justiça Federal, à luz do art. 109, Inciso VIII, da Constituição Federal.

Processo nº 0000007-93.2019.8.04.4801

