Bolsonaro tem aposentadoria Parlamentar concedida por Arthur Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP/AL, publicou ato concedendo aposentadoria parlamentar ao presidente Jair Bolsonaro. Durante 27 anos, Bolsonaro exerceu o mandato de deputado federal e passou pelas siglas PDC, PPR, PPB e PP. Atualmente está no PL, onde termina o mandato de Presidente da República, que finda neste mês de dezembro. O benefício é fundamentado em duas leis que cuidam da previdência dos Congressistas.

O atual presidente da República foi parlamentar entre os anos de 1991 e 2018 e sua aposentadoria é direito, previsto em lei específica, e deverá superar os R$ 30 mil, de acordo com cálculos que autorizam o ato de aposentadoria feito publicar por Arthur Lira. Os proventos correspondem a 32,50% do subsídio parlamentar, acrescido de 20/35 da remuneração fixada para os membros do Congresso Nacional.

Mas não é só. Bolsonaro também tem direito, como ex-presidente da República, a seguranças e carros oficiais custeados pela União. Valdemar Costa Neto, presidente do PP, também anunciou que Bolsonaro terá um cargo no partido e representará a oposição viva a Luiz Inácio Lula da Silva.

Arthur Lira, atual presidente da Câmara foi um dos principais aliados do atual presidente, mas também foi uma das primeiras autoridades a reconhecer a vitória de Lula em 30 de outubro. Lula, por seu turno, declarou que apoiará a recondução de Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados.