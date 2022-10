Credor de danos morais por morte contra o Amazonas tem prioridade na expedição de precatórios

O Desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, do Tribunal de Justiça do Amazonas, classificou como de natureza alimentícia o débito de precatório decorrente de cumprimento de sentença que condenou o Estado pelo reconhecimento de responsabilidade civil pela morte de preso no sistema penitenciário do Amazonas. O Estado do Amazonas havia alegado que a indenização com origem em danos morais seria de natureza comum, e não alimentícia.

A decisão se reporta a posição jurídica do Supremo Tribunal Federal: ‘O Supremo Tribunal Federal manifestou-se, firmando o entendimento de que a Constituição estabelece apenas uma única condicionante para os créditos comporem a lista de prioridade para a expedição dos precatórios: que a indenização decorra de morte, independentemente da natureza do dano, se material ou moral.

No contexto ‘entende-se por débitos de natureza alimentar aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenização por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado’. Esses créditos têm natureza preferencial, ante a natureza alimentar.

O precatório remete à indenização por danos morais reconhecida contra o Estado pela morte de detento no sistema prisional do Amazonas, no ano de 2015, no Centro de Detenção Provisória, onde 10(dez) detentos, armados com estoque (arma branca de fabricação caseira) chegaram na cela onde se encontrava o nacional Aldemir Picanço de Oliveira, arrastaram a vítima para o corredor do pavilhão. Iniciaram-se as agressões com as armas, sobrevindo a morte da vítima.

O Estado foi condenado em primeira instância ao pagamento de danos morais e materiais, sentença da qual recorreu. O apelo foi considerado parcialmente inconsistente, acolhendo-se apenas a redução dos valores iniciais do montante dos danos. Transitada em julgado, e na fase de cumprimento de sentença, com a expedição de precatório, firmou-se que o crédito é oriundo de indenização por danos morais decorrente da morte do filho do credor, restando consolidada sua natureza alimentícia.

Processo nº 0002876-08.2021.8.04.0000

Leia o acórdão :